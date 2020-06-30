شؤون فلسطينية

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي منطقة "جبل الجمجمة" بالخليل

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي منطقة "جبل الجمجمة" بالخليل
منطقة جبل الجمجمة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء، "جبل الجمجمة"، ورفعوا أعلامهم عليه في محاوله للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المنطقة.

ويقع "جبل الجمجمة" بين بلدتي حلحول وسعير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما كان اقتحام المستوطنين تحت حماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال.

وقال رئيس بلدية حلحول حجازي مرعب، أثناء تواجده في منطقة جبل الجمجمة: إن مئات المستوطن قدموا في حافلات من خارج المحافظة الى جانب مناصريهم من المستوطنين في الخليل، واعتلوا جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم (60) ورفعوا أعلامهم عليه وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، تدعو للاستيلاء على أراضي الجبل المذكور المملوكة لمواطنين من بلدتي حلحول وسعير شمال الخليل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونوه إلى أن قوات الاحتلال التي فرضت طوقا كاملا على جبل الجمجمة وحولته الى ثكنة عسكرية، تمنع المواطنين والمزارعين من الوصول الى أراضيهم وممتلكاتهم في المنطقة منذ سنوات، وأوضح أنها ليست المرة الاولى التي تجري فيها محاولات للاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين بهدف إقامة مستوطنة جديدة عليها.

وتابع مرعب، هذه الممارسات والاعتداءات التي يحاول المستوطنين المدججين بالسلاح من خلالها السيطرة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم وسرقتها لصالح الاستيطان لن تجلب امنا ولا سلاما للمنطقة بل ستزيد من حدة التوتر وسنواجهها نحن الفلسطينيون بكل السبل المتاحة لنحافظ على أملاكنا وأراضينا التي ورثناها عن آبائنا واجدادنا منذ آلاف السنين.

وأوضح مرعب: أن سلطات الاحتلال التي تدفع بمستوطنيها للسيطرة على قمة هذا الجبل، هدفها سرقة أراضي المواطنين في هذه المنطقة المرتفعة والمطلة على بلدتي حلحول وسعير والعديد من المناطق الاخرى بالمحافظة، لخلق حالة تواصل بين مستوطنات جنوب الخليل وشمالها وتفتيت المحافظة الى أجزاء.

وأكد ان المواطن الفلسطيني سيبقى صامدا في أرضه رافضا كافة اجراءات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وان كافة الهيئات والمنظمات والفصائل الفلسطينية ستواصل دعمه لحماية أراضه من الاحتلال ومستوطنيه.

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