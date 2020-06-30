"الصحة العالمية" تحذر من تخفيف إجراءات (كوفيد-19) قريباً

وجهت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة من تخفيف إجراءات (كوفيد-19) قريباً جداً.



وحذرت كاريسا إتيان، مديرة المنظمة في الأمريكتين يوم الثلاثاء في إيجاز افتراضي بواشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود (كوفيد-19) قريباً جدا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة.



وقالت: إن ولايتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين تسجلان أعداداً منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية، وفق ما نقل وكالة أنباء (رويترز).



وسجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة إصابة وأكثر من 247000 حالة وفاة بكوفيد-19 حتى 29 حزيران/يونيو.





رام الله - دنيا الوطن