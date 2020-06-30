بريطانيا تفرض إجراءات عزل عام صارمة على إحدى المدن

وبلغ انتشار العدوى بالفيروس في المدينة، الواقعة في ميدلاندز الشرقية في بريطانيا، 135 حالة إصابة من كل 100 ألف خلال أسبوع، وهو معدل يزيد بثلاثة أضعاف عن المدينة التي تليها في معدلات انتشار الفيروس.



وقالت الحكومة: إن حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في ليستر شكلت 10% من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الثلاثاء لشبكة سكاي التلفزيونية: "سنطرح تغييرا قانونيا قريبا جدا، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر للأسف ستتطلب دعما قانونيا".





ولم يستبعد الوزير، الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل، مضيفا: أن الحكومة لا تزال تعمل على تحديد الأسباب وراء هذا الارتفاع في حالات الإصابة في ليستر.



وسيجري إغلاق مدارس المدينة بدءا من يوم الخميس، حيث يقول هانكوك إنه جرى رصد ارتفاع غير معهود في حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال هناك.





يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء، بوريس جونسون لعودة الحياة في المملكة المتحدة إلى طبيعتها.





والمملكة المتحدة واحدة من أكثر المناطق تضررا بالجائحة في العالم، إذ شهدت أكثر من 54 ألف وفاة يُشتبه في حدوثها بسبب الفيروس بالرغم من أن معدل الإصابات شهد تراجعا خلال الأسابيع الأخيرة ما جعل جونسون يتخلى عن القيود المفروضة في أنحاء البلاد لإنعاش الاقتصاد.

