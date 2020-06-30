دولي

بريطانيا تفرض إجراءات عزل عام صارمة على إحدى المدن

بريطانيا تفرض إجراءات عزل عام صارمة على إحدى المدن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في أعقاب تفشٍ محلي جديد لفيروس (كورونا) المستجد، فرضت بريطانيا إجراءات عزل عام صارمة على مدينة ليستر  الإنجليزية.

وبلغ انتشار العدوى بالفيروس في المدينة، الواقعة في ميدلاندز الشرقية في بريطانيا، 135 حالة إصابة من كل 100 ألف خلال أسبوع، وهو معدل يزيد بثلاثة أضعاف عن المدينة التي تليها في معدلات انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة: إن حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في ليستر شكلت 10% من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الثلاثاء لشبكة سكاي التلفزيونية: "سنطرح تغييرا قانونيا قريبا جدا، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر للأسف ستتطلب دعما قانونيا". 

ولم يستبعد الوزير، الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل، مضيفا: أن الحكومة لا تزال تعمل على تحديد الأسباب وراء هذا الارتفاع في حالات الإصابة في ليستر.

وسيجري إغلاق مدارس المدينة بدءا من يوم الخميس، حيث يقول هانكوك إنه جرى رصد ارتفاع غير معهود في حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال هناك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء، بوريس جونسون لعودة الحياة في المملكة المتحدة إلى طبيعتها.

والمملكة المتحدة واحدة من أكثر المناطق تضررا بالجائحة في العالم، إذ شهدت أكثر من 54 ألف وفاة يُشتبه في حدوثها بسبب الفيروس بالرغم من أن معدل الإصابات شهد تراجعا خلال الأسابيع الأخيرة ما جعل جونسون يتخلى عن القيود المفروضة في أنحاء البلاد لإنعاش الاقتصاد.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة العالمية&#34; تحذر من تخفيف إجراءات (كوفيد-19) قريباً

"الصحة العالمية" تحذر من تخفيف إجراءات (كوفيد-19) قريباً

إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)

وزراء من (الليكود) يهاجمون بيني غانتس

وزراء من (الليكود) يهاجمون بيني غانتس

(كورونا) عالمياً: 507 آلاف وفاة وأكثر من 10 ملايين و373 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: 507 آلاف وفاة وأكثر من 10 ملايين و373 ألف إصابة

ترامب يصف ميركل بـ&#34;الغبية&#34; وتيريزا ماي بـ&#34;الحمقاء&#34;

ترامب يصف ميركل بـ"الغبية" وتيريزا ماي بـ"الحمقاء"

نتنياهو: إيران تواصل تطوير السلاح النووي

نتنياهو: إيران تواصل تطوير السلاح النووي

الصحة العالمية تُرسل فريقاً إلى الصين لتقصي مصدر فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تُرسل فريقاً إلى الصين لتقصي مصدر فيروس (كورونا)

تسجيل 714 إصابة.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على قيود جديدة للحد من تفشي (كورونا)

تسجيل 714 إصابة.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على قيود جديدة للحد من تفشي (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

الفتياني: خطة الضم مرفوضة بشكل كلي والاتصالات مع حكومة الاحتلال مقطوعة

الفتياني: خطة الضم مرفوضة بشكل كلي والاتصالات مع حكومة الاحتلال مقطوعة

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي منطقة &#34;جبل الجمجمة&#34; بالخليل

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي منطقة "جبل الجمجمة" بالخليل

شاهد: العثور على بقايا صاروخ أُطلق على &#34;غلاف غزة&#34; الجمعة الماضية

شاهد: العثور على بقايا صاروخ أُطلق على "غلاف غزة" الجمعة الماضية

سفير فلسطين بفنلندا يطالب وزير الخارجية الفنلندي بالاعتراف بفلسطين

سفير فلسطين بفنلندا يطالب وزير الخارجية الفنلندي بالاعتراف بفلسطين

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً &#34;مهما&#34; بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا

منوعات

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا &#34;واجعنا عليها&#34;

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا "واجعنا عليها"

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

عربي

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

مصر تُعلن عن اكتشاف منجم للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

مصر تُعلن عن اكتشاف منجم للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز المليون أوقية