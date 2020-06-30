شاهد: العثور على بقايا صاروخ أُطلق على "غلاف غزة" الجمعة الماضية





وردً الجيش الإسرائيلي على القصف، باستهداف عدة مواقع في مناطق متفرقة من القطاع.













رام الله - دنيا الوطنقالت موقع (مفزاك درومي) اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على على بقايا أحد الصواريخ، التي أطلقت على غلاف غزة الجمعة الماضية.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة بالغلاف.وقال موقع (حدشوت): إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهم سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة والآخر سقط داخل حدود القطاع.