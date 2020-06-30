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الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً جديداً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية. 

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 336 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ أن تفشى في عموم البلاد، إلى 13907 حالات.

كما سجلت الجزائر سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس، ما يمثل تراجعاً طفيفاً، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 912 حالة.

وتماثل 223 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 9897 شخصا.


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