إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)





وأوضح أن نسبة انتقال العدوى في صفوفهم انخفضت بـ 50%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ورأى بليتسر خلال حديث إذاعي قبل ظهر اليوم: أن ذلك مرده كما يبدو الاحتراس الذاتي والخطوات التي اتخذت لحماية تلك الفئة من المرضى، مضيفا: أنه لا توجد توقعات بمئات الوفيات من جراء الجائحة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 765 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، مما أدى لارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 25.041 مصاباً.وأضافت الوزارة: أن من بين المصابين، 52 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 320.وكان البروفيسور ران بليتسر، وهو احد أعضاء الطاقم المكلف بمكافحة (كورونا) في وزارة الصحة الإسرائيلية: قال إن أعداد المتوفين خلال التفشي الحالي للداء أقل مما سبقه لأن حجم الإصابات في صفوف المرضى المعرضين للخطر أخف.