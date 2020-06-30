إسرائيل تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 765 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، مما أدى لارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 25.041 مصاباً.
وأضافت الوزارة: أن من بين المصابين، 52 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 320.
وكان البروفيسور ران بليتسر، وهو احد أعضاء الطاقم المكلف بمكافحة (كورونا) في وزارة الصحة الإسرائيلية: قال إن أعداد المتوفين خلال التفشي الحالي للداء أقل مما سبقه لأن حجم الإصابات في صفوف المرضى المعرضين للخطر أخف.
سجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 765 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، مما أدى لارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 25.041 مصاباً.
وأضافت الوزارة: أن من بين المصابين، 52 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 320.
وكان البروفيسور ران بليتسر، وهو احد أعضاء الطاقم المكلف بمكافحة (كورونا) في وزارة الصحة الإسرائيلية: قال إن أعداد المتوفين خلال التفشي الحالي للداء أقل مما سبقه لأن حجم الإصابات في صفوف المرضى المعرضين للخطر أخف.
وأوضح أن نسبة انتقال العدوى في صفوفهم انخفضت بـ 50%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ورأى بليتسر خلال حديث إذاعي قبل ظهر اليوم: أن ذلك مرده كما يبدو الاحتراس الذاتي والخطوات التي اتخذت لحماية تلك الفئة من المرضى، مضيفا: أنه لا توجد توقعات بمئات الوفيات من جراء الجائحة.
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