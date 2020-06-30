سفير فلسطين بفنلندا يطالب وزير الخارجية الفنلندي بالاعتراف بفلسطين



وأكد أن سياسة ضم الضفة الغربية وصفقة القرن الأمريكية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تطبيقها والتي رفضتها القيادة الفلسطينية جملة و تفصيلا ماهي الا تكريس للمشروع الصهيوني لإنهاء القضية الفلسطينية وخلق صراعات في المنطقة لانهاية لها مهددة بذلك الامن والسلم العالميين.



وطالب العجوري الوزير هافيستو بأن يقوم بالتعاون مع دول الشمال و دول الاتحاد الأوروبي لاخذ موقف عملي تجاة سياسة الضم الإسرائيلية والتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير واخذ اجراءات فعلية مؤثرة تجعل الحكومة الإسرائيلية العدول عن سياستها المستبدة ، كما وأوضح العجوري أهمية أن تقوم فنلندا بالاعتراف في دولة فلسطين والعمل مع دول الشمال ودول الاتحاد الأوروبي لاعتراف جماعي بدولة فلسطين الذي من شأنه ان يدعم حل الدولتين.



من جهته أكد الوزيربيكا هافيستو موقف بلاده الثابت على إحترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره و إحترام القانون الدولي و الوقوف ضد اي انتهاك يمس بالأعراف و القوانين الدولية.





وأكد الوزير على عمل بلاده مع دول الشمال و الدول الأخرى متجانسة الموقف داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد في حال اعلان حكومة إسرائيل بإجراءات الضم، وبالتالي هم يؤيدون أيضا إعادة إطلاق مفاوضات السلام الجادة التي تقوم على المرجعيات الشرعية الدولية والقرارات الأوروبية والقانون الدولي التي تفضي الى الوصول إلى تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة مضيفا ان بلاده ملتزمة بسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.



رام الله - دنيا الوطنطالب تيسير العجوري، السفير الفلسطيني لدى فنلندا ودول البلطيق، وزير الخارجية الفنلندي السيد بيكا هافيستو، بأن تقوم بلادة في الإعتراف بدولة فلسطين والوقوف بشكل حازم وواضح ضد الإجراءات التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي بخصوص إعلان ضم الضفة الغربية و صفقة القرن الأمريكية، وذلك خلال لقاءه وزيارته له يوم الإثنين الموافق 29 يونيو/2020 .وشرح السفير العجوري للوزير هافيستو الأوضاع و السياسة الفلسطينية الراهنة بما فيها من إنتهاكات إسرائيلية مستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و خرق للمواثيق و القوانين الدولية.