شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا



وقالت الشركة في البيان الذي نشرته عبر (فيسبوك): إنها "تنوه للأخوة المواطنين في محافظة الشمال إلى أن الشركة ستقوم بفصل خطي جباليا وبيت لاهيا المغذيين لمحافظة شمال غزة غداً الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً ولمدة ثلاث ساعات".





وأضافت: أن ذلك يأتي لزوم تركيب قواطع أوتوماتيكية على الخطين، حيث يأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة الكهرباء في القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.