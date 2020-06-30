شؤون فلسطينية

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع. 

وقالت الشركة في البيان الذي نشرته عبر (فيسبوك): إنها "تنوه للأخوة المواطنين في محافظة الشمال إلى أن الشركة ستقوم بفصل خطي جباليا وبيت لاهيا المغذيين لمحافظة شمال غزة غداً الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً ولمدة ثلاث ساعات".

وأضافت: أن ذلك يأتي لزوم تركيب قواطع أوتوماتيكية على الخطين، حيث يأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة الكهرباء في القطاع.

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