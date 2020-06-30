شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.
وقالت الشركة في البيان الذي نشرته عبر (فيسبوك): إنها "تنوه للأخوة المواطنين في محافظة الشمال إلى أن الشركة ستقوم بفصل خطي جباليا وبيت لاهيا المغذيين لمحافظة شمال غزة غداً الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً ولمدة ثلاث ساعات".
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً "مهما" بشأن فصل خطي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.
وقالت الشركة في البيان الذي نشرته عبر (فيسبوك): إنها "تنوه للأخوة المواطنين في محافظة الشمال إلى أن الشركة ستقوم بفصل خطي جباليا وبيت لاهيا المغذيين لمحافظة شمال غزة غداً الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً ولمدة ثلاث ساعات".
وأضافت: أن ذلك يأتي لزوم تركيب قواطع أوتوماتيكية على الخطين، حيث يأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة الكهرباء في القطاع.
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