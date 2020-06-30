شؤون فلسطينية

الدكتور عياش يحذر الاحتلال من تداعيات تنفيذ قراره بضم الأغوار والمستوطنات

الدكتور عياش يحذر الاحتلال من تداعيات تنفيذ قراره بضم الأغوار والمستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
حذّر عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش من تداعيات  قيام الاحتلال بتنفيذ قراره بضم أجزاء واسعة  من الضفة الغربية المحتلة، تشمل الأغوار والمستوطنات.

وقال د. عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من مقر إقامته في العاصمة الرومانية بوخارست  "نحذّر الاحتلال من أن قرار ضم الضفة غدا ، ستلحق به أضرارا جسيمة، فالشعب لن يمرر هكذا مؤامرة، وستؤدي هذه الخطوة إلى ردود أفعال وفوضى في المنطقة كلها و  لن يستطيع الاحتلال السيطرة عليها ".

وبين ممثل عشيرة الترابين في الخارج  أن هذه الخطة الإسرائيلية من شأنها أن "تلتهم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وتزيد من تمزيقها، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين".

وأكد على ضرورة "توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم خيار المقاومة  الشعبية لمواجهة هذه المؤامرة".

وطالب د. عياش  بـ"تكاتف الجهود وفرض وحدة الموقف ووحدة المواجهة، لحماية الحقوق الفلسطينية، وإجبار الاحتلال على الاستجابة للمطالب".

ودعا العرب والمسلمين إلى "الوقوف أمام مسؤولياتهم بالدفاع عن القضية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار  الرئيس الفخري للجاليات والمؤسسات والفعاليات أوروبا الى أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها رمز الشرعية الرئيس" أبومازن " لن تقبل بهذه الخطة الإجرامية التي تدعمها الإدارة الأمريكية، و الجميع مطالبا  بأن يقف الجميع  عند مسؤولياته الوطنية ،

وأكد القيادي الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الخيمة الجامعة للكل الفلسطيني، وهي البيت الذي سنواجه من خلاله تحديات المرحلة والمحاولات الهادفة الى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني  .، مشيرا الى ان كل التجارب التاريخية اكدت للجميع ان منظمة التحرير وعلى رأسها حركة فتح  هي الحاضنة والضامنة للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأوضح الرئيس الفخري للجاليات والمؤسسات والفعاليات فياروبا بأن اقدام الاحتلال على تنفيذ خطة الضم بالتأكيد سيكون لها فعل بقدر هذه الجريمة  ، مشددا  ان كل الخيارات ستكون مفتوحة لان شعبنا لن يقف مكتوف الايدي امام جريمة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية امام عجز وصمت العالم.

وأضاف ان من اهم تداعيات تنفيذ قرار الضم لأراضي غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، قتل الحق الفلسطيني في تجسيد دولة مستقلة ذات سيادة وتواصل جغرافي وعاصمتها القدس الشرقية، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيطرته على فلسطين كافة، .

ودعا د. عياش من الجميع الاستنفار  كلا في مكانه خاصة أبناء الجاليات في الخارج  بالتنسيق والتعاون مع الجاليات العربية ولجان التضامن مع فلسطين، لتبيان تداعيات قرار الضم وخطورته السياسية، للتأثير على مواقف حكوماتهم ودولهم، لصالح دعم الموقف الفلسطيني، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وكان رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو، قد اتفق، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم "سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها".

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