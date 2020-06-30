محافظة الخليل تصدر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة بشأن (كورونا)





وأضاف: أنه تم إغلاق منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة العامة، وتم توجيه التنبيه الشديد لست منشآت لعدم التزامها بالإجراءات.















يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة خلال جولاتها الميدانية يوم أمس، قامت بتفتيش ومتابعة 168 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، منها 160 منشأة مُلتزمة بشروط السلامة العامة.