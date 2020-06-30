البرلمان الهولندي يصوت لصالح مشروع قرار يعتبر الضم انتهاكاً للقانون الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

صوّت البرلمان الهولندي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي، يعتبر خطة الضم الإسرائيلية بمثابة انتهاكاً للقانون الدولي.



وطالب البرلمان من خلال هذا القرار الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ مخطط الضم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان البرلمان الفيدرالي البلجيكي، صوت على مشروع قرار لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخططها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والمطالبة بإدانته أوروبياً.