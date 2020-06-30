قناة إسرائيلية: ترجيحات بإعلان بدء الضم غداً دون خطوات ملموسة على الأرض

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء: إن هناك ترجيحات بإعلام بدء الضم غداً دون خطوات ملموسة على الأرض.



وقال الصحفي، في قناة (كان)، جيلي كوهين إن "من المرجح أن يكون غداً إعلان عن بدء عملية الضم، ولكن بدون خطوات ملموسة على أرض الواقع".



وأضاف: يعود السبب في ذلك بأن "الأمر معقد ويحتاج مزيد من الوقت للتطبيق".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال اليوم الثلاثاء: إن تل أبيب تعمل على بسط السيادة، على أراضٍ من الضفة الغربية، مشيراً إلى أنها "ستواصل العمل على إنجازها الأيام المقبلة".



وقال مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحدث مع أفي بركوفيتش ومع السفير فريدمان وأفراد وفدهم عن مسألة السيادة.