وزارة العدل تتسلم أجهزة ومعدات الكترونية من بعثة الشرطة الأوروبية













رام الله - دنيا الوطنتسلم الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل، من رئيس بعثة الشرطة الأوروبية كاوكو التوما، أجهزة ومعدات الكترونية، في إطار الدعم الذي تقدمه البعثة الأوروبية لوزارة العدل، والذي يهدف بالارتقاء بعمل الوزارة ودعم جهودها في النهوض بقطاع العدالة في فلسطين.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة برام الله، بحضور وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، وبحضور رؤساء الوحدات والإدارات في الوزارة.وثمن وزير العدل الجهود التي تبذلها البعثة الأوروبية في دعم وزارة العدل وقطاع العدالة بشكل عام، مشيرا لأهمية التعاون والتنسيق مع البعثة في إطار الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة، متطرقا إلى المشاريع التي ستنفذها بعثة الشرطة الأوروبية خلال فترة تمديد عملها للعام 2021، وتحديدا دعمها للسجل العدلي والإدارة العامة للحاسوب التي تعمل على إنشاء مكتبة قانونية الكترونية متخصصة في المصادر القانونية، والإدارة العامة للطب الشرعي، ولجنة مواءمة التشريعات، حيث أن وزارة العدل تسعى دائما لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.من جانبه، أكد التوما على التعاون مع وزارة العدل لانجاز المهام الموكلة إليها، خصوصا في ظل جائحة كورونا وضمن الإجراءات والبروتوكولات الصحية، متطلعا لاستمرار التعاون في كافة المجالات خاصة القانونية والتي تخدم قطاع العدالة في فلسطين وذلك خلال فترة تمديد عمل البعثة الأوروبية للعام 2021.يشار أنه جرى تسليم وزارة العدل عدة أجهزة الكترونية، ورزمة من شهادات عدم المحكومية التي تتمتع بخاصية عالية من الأمان وعدم القابلية للتزوير.