نتنياهو: سنواصل العمل على إنجاز "بسط السيادة" الأيام المقبلة

نتنياهو وخرائط الضم

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء: إن تل أبيب تعمل على بسط السيادة، على أراضٍ من الضفة الغربية، مشيراً إلى أنها "ستواصل العمل على إنجازها الأيام المقبلة".



وقال مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحدث مع أفي بركوفيتش ومع السفير فريدمان وأفراد وفدهم عن مسألة السيادة.



وأضاف: "مسألة السيادة نعمل على بسطها هذه الأيام وسنواصل العمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة".



وأفادت (القناة 13) الإسرائلية، أن نتنياهو التقى بالمبعوث الأمريكي لعملية السلام، آفي بيركوفيتش وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان ورئيس "كنيست"، ياريف ليفين ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، رونين بيريتس.



وكان زئيف إلكين، الوزير الإسرائيلي من حزب (ليكود) الحاكم في إسرائيل، قال: إن تل أبيب لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن، للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.



وقال رداً على سؤال عما سيحدث يوم الأربعاء: "كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد هو الأول من يوليو فقد فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة".



وأضاف وزير التعليم العالي "اعتبارا من الغد ستبدأ الساعة تدق"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز) للأنباء.