"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لليوم الرابع على التوالي لا يوجد وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، لافتة إلى عدد الوفيات مستقر عند 160 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات الى 2585 إصابة، و1355 حالة تعافٍ.



وأشارت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن من بين الإصابات، هناك حالتان في تشيلي، و49 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما سجلت حالة تعافٍ بالبرازيل.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات (كورونا)، ان المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قررت ضرورة تقيد جميع المواطنين الفلسطينيين المغادرين الى المملكة مروراً او مكوثاً (في الحالات الاستثنائية التي يسمح لها)، بعمل فحص خلو من فيروس كوفيد 19 قبل السفر ب 72 ساعة. وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 30 حزيران، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المسافرين ومخالطيهم.



إلى أمريكا، فقد أكد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية انه تم تسجيل 49 اصابة جديدة في صفوف الجالية، في شيكاغو، فلوريدا، لوس انجلوس، اوهايو، وميتشتيغن، ليرتفع عدد الاصابات الى 1196اصابة. ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 32، فيما سجلت 18 حالات تعافي، وحالة وفاة واحدة سابقة. وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتطمئن على صحتها وتتابع أوضاعها المعيشية.



في سياق مختلف، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتعافي أحد أبناء الجالية من فيروس (كورونا) ليرتفع عدد المتعافين الى 35 وعدد الحالات النشطة 8 فيما سجلت حالتي وفاة سابقتين.