الدفاع المدني بنابلس يواصل تعقيم المواقع للتقليل من حالة الهلع لدى سكان البنايات

واصلت طواقم الدفاع المدني في محافظة نابلس اليوم جهودها في ظل تزايد أعداد المصابين، في تعقيم منازل المواطنين في بورين وبلاطة وخمس بنايات سكنية داخل المدينة ومركبات لذوي مصابين بجانب مقر محافظة نابلس.



وتأتي هذه الجهود لطمأنة المواطنين والتقليل من حالة الهلع لديهم ولإحراز بيئة صحية للحد من انتشار فايروس (كورونا)، خصوصا المواطنين المجاورين لشقق سكنية لمواطنين أصيبوا في الفيروس في المساكن الشعبية وشارع عمان وخلة الايمان والطور وبلاطة وقرية بورين ومنزل مختلط في عسكر.









































رام الله - دنيا الوطن