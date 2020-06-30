قلقيلية: اجتماع للجنة الطوارئ يناقش عدداً من القضايا في المحافظة



جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة الطوارئ ترأسه اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية عقد في دار المحافظة اليوم، بحضور قائد المنطقة العميد غازي بشارات، ومدراء الأجهزة الأمنية وأعضاء لجنة الطوارئ وممثلو القوى والفصائل.



ودعت اللجنة إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وطالبت بان يكون هنالك متابعة شاملة لكافة المنشآت العامة والخاصة وعدم التهاون بالاجراءات المتبعة.



وخلال افتتاحه الاجتماع، أكد المحافظ أن الحالة الوبائية في الاراضي الفلسطينية مقلقة، ونحن في محافظة قلقيلية لسنا بعيدين عما يجري في باقي المحافظات، ومسؤوليتنا الوطنية تتطلب منا متابعة كافة الاجراءات الكفيلة بحماية ابناء شعبنا.





وأشار المحافظ أنه تم اليوم اكتشاف ثلاثة حالات في محافظة قلقيلية، اثنان من العائدين من الخارج والثالث عسكري يعمل خارج المحافظة، وتم نقلهم الى مركز الحجر في محافظة طولكرم لان عددهم اقل من خمسة، مستعرضا ما قامت به لجنة السلامة العامة من اجراءات وجولات تتعلق بالرقابة على المنشآت.



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا تتعلق بالواقع المعاش في المحافظة، والاجراءات التي اتخذتها المحافظة للوقاية من فيروس (كورونا)، ومن ضمنها إغلاق الصالات والدواوين ومنع الاحتفالات والاعراس ومتابعة كافة الاجراءات.



وأوصى المجتمعون ولجنة الطوارئ بالتشدد بتنفيذ كافة الاجراءات والقرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، وناشد البعض باتخاذ اجراءات اكثر تشددا لحماية شعبنا.











رام الله - دنيا الوطنناقشت لجنة الطوارئ اليوم عدداً من القضايا الهامة تتعلق بالحالة الوبائية وانتشار فيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية.