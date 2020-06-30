عاجل

  • البرلمان الهولندي يصوت لصالح مشروع قرار يعتبر الضم انتهاكاً للقانون الدولي

  • قناة (كان) الإسرائيلية: ترجيحات بإعلاء بدء الضم غداً دون خطوات ملموسة على الأرض

عربي

الكشف عن تفاصيل عمل صحفية إسرائيلية سابقة تجنيد إسرائيليين لصالح (حزب الله)

الكشف عن تفاصيل عمل صحفية إسرائيلية سابقة تجنيد إسرائيليين لصالح (حزب الله)
الصحفية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) عن شبكة تستخدمها منظمة (حزب الله) اللبنانية، لتجنيد إسرائيليين لصفوفها. 

وتبين من تحقيق مطلع الشهر الجاري مع اثنتين من سكان مجد الكروم، تم الإفراج عنهما بشروط مقيدة، أن هناك امرأة تدعى بيروت حمود، وهي مواطنة إسرائيلية سابقا من القرية، تعمل حاليا في لبنان مع زوجها بلال بيازري على تجنيد نشطاء لـ (حزب الله) من مواطني إسرائيل.

وتستغل حمود عملها في صحيفة (الأخبار) المقربة من (حزب الله)، للتغطية على هذه النشاطات.

وجاء أن جهاز الأمن العام استجوب حمود بالفعل عام 2013 للاشتباه في لقائها مع نشطاء (حزب الله) في مؤتمرين في المغرب وتونس. 

وبعد التحقيق معها غادرت إسرائيل واستقرب في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

واجتمعت حمود مع الامرأتين من مجد الكروم في تركيا العام الماضي بهدف تجنيدهما للعمل في صفوف (حزب الله).

وجاء في بيان لـ (شاباك) أن ضابطًا منه تَواصل مع بلال بيازي زوج بيروت حمود وحذره من أن الجهاز يعرف عن نشاطاته وزوجته مطالبا اياهما بالكف عن ذلك واخبر مشغليك أن هناك مفاجآت قريبة.

وبحسب (شاباك) أن تم الاستماع إلى مكالمة هاتفية يقول فيها عنصر من (حزب الله) لبلال بيازي أنه "تم استخدام الجنسية الإسرائيلية لمساعدة (الإرهابيين) والقيام بأنشطة التجسس".


أخبار ذات صلة

الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

مصر تُعلن عن اكتشاف منجم للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

مصر تُعلن عن اكتشاف منجم للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

&#34;ليسوا أرقاماً&#34;.. (يونيسف): ستة ملايين طفل يعانون من استمرار الحرب بسوريا

"ليسوا أرقاماً".. (يونيسف): ستة ملايين طفل يعانون من استمرار الحرب بسوريا

تهديدات بالقتل تطال نائب كويتي

تهديدات بالقتل تطال نائب كويتي

السعودية.. الأحساء تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم

السعودية.. الأحساء تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم

مصر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

وزارة العدل تتسلم أجهزة ومعدات الكترونية من بعثة الشرطة الأوروبية

وزارة العدل تتسلم أجهزة ومعدات الكترونية من بعثة الشرطة الأوروبية

الدفاع المدني بنابلس يواصل تعقيم المواقع للتقليل من حالة الهلع لدى سكان البنايات

الدفاع المدني بنابلس يواصل تعقيم المواقع للتقليل من حالة الهلع لدى سكان البنايات

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقيتين بالطاقة وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 73 مليون دولار

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقيتين بالطاقة وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 73 مليون دولار

الأحمد: إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء قرار الضم وبعقد مؤتمر دولي

الأحمد: إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء قرار الضم وبعقد مؤتمر دولي

مجدلاني يحذر من خطة الاحتلال الهادفة لتضليل الرأي العام العالمي

مجدلاني يحذر من خطة الاحتلال الهادفة لتضليل الرأي العام العالمي

بحضور حلس.. &#34;المكاتب الحركية&#34; بفتح تنظم ندوة سياسية حول مخطط جريمة الضم

بحضور حلس.. "المكاتب الحركية" بفتح تنظم ندوة سياسية حول مخطط جريمة الضم

رومانيا تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية

رومانيا تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية

الشرطة: مصرع مواطنة بحادث سير دعس في ضواحي القدس

الشرطة: مصرع مواطنة بحادث سير دعس في ضواحي القدس

منوعات

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا &#34;واجعنا عليها&#34;

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا "واجعنا عليها"

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

عربي

الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

مصر تُعلن عن اكتشاف منجم للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

مصر تُعلن عن اكتشاف منجم للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

&#34;ليسوا أرقاماً&#34;.. (يونيسف): ستة ملايين طفل يعانون من استمرار الحرب بسوريا

"ليسوا أرقاماً".. (يونيسف): ستة ملايين طفل يعانون من استمرار الحرب بسوريا

تهديدات بالقتل تطال نائب كويتي

تهديدات بالقتل تطال نائب كويتي