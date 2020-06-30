الأحمد: إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء قرار الضم وبعقد مؤتمر دولي

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الإسرائيلي-الأميركي، واستمرار قطع العلاقات بكل أشكالها مع الإدارة الأميركية وإسرائيل وفق القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس.





وشدد على أن إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء قرار الضم من خلال عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة دولية واسعة على أساس الشرعية الدولية وقراراتها، ومبادرة السلام العربية.



جاء ذلك خلال لقاء عقده مع ممثلة كندا لدى دولة فلسطين روبين ويتلوفر، بحث معها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ضوء التوتر المتصاعد في المنطقة نتيجة القرار الإسرائيلي الذي يستهدف ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بدعم من الإدارة الأميركية.



وأكدت ويتلوفر خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، موقف كندا الذي يرفض قرار حكومة إسرائيل بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ودعمها إحياء عملية السلام لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطن