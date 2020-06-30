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وزراء من (الليكود) يهاجمون بيني غانتس

وزراء من (الليكود) يهاجمون بيني غانتس
بين غانتس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وزراء من (ليكود) الحاكم في إسرائيل، وزير الجيش، زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، على خلفية تصريحات له بشأن أولوية معالجة أزمة فيروس (كورونا) على أي شيء آخر، في إشارة إلى قضية الضم.

وانتقد الوزير، تساحي هنغبي غانتس بسبب ما قاله أمس من أن كل ما لا يتعلق بفيروس (كورونا) يمكن التعامل معه لاحقا .

وأضاف أن ذلك يبعث على الاستغراب، إذ أن غالبية ما نقوم به لا يخص الوباء، مشيراً خلال حديث إذاعي، إلى أن (ليكود) يعول على كتل اليمين من المعارضة لضمان أغلبية حقيقية في "كنيست" لتمرير مشروع قانون الضم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ومن جانبها قالت الوزيرة من (ليكود)، غيلا غاملئيل: إن كل من يحاول من داخل الحكومة عرقلة خطة الضم لا يمتلك الخبرة والفهم الواسعين في الحلبة الدولية.

ورداً على سؤال لإذاعة ( كان) ما إذا كان غانتس، الذي أشغل سابقا رئاسة الأركان، يفتقر إلى هذه الخبرة، أجابت غاملئيل انه يوجد فرق بين إدارة منظومة أمنية، وتولي قيادة سياسية.

وأضافت أنه كان يجب منذ فترة طويلة بسط السيادة على نصف مليون مواطن إسرائيلي يعيشون حاليا تحت الحكم العسكري، وفق تعبيرها.

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