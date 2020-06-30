تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

سجلت فلسطين اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأعلنت وزارة الصحة، وفاة مواطن، يبلغ من العمر (44 عاماً) من الخليل بعد إصابته بفيروس (كورونا)، مضيفة أن ذلك يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى تسع.



وأعلنت الوزارة الصحة، عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالقدس والضفة الغربية، وفق آخر إحصائياتها صباح اليوم.















رام الله - دنيا الوطن