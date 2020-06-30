بحضور حلس.. "المكاتب الحركية" بفتح تنظم ندوة سياسية حول مخطط جريمة الضم











رام الله - دنيا الوطننظمت دائرة المكاتب الحركية بالهيئة القيادية العليا بحركة فتح ندوة سياسية بعنوان: "مخطط جريمة الضم وتداعياته"، وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر-غزة.وحضر الندوة أحمد حلس عضو اللجنة المركزية المفوض العام للتعبئة والتنظيم لحركة فتح(الأقاليم الجنوبية ) و الدكتور حيدر القدرة مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية والدكتور خليل أبو فول القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة ولفيف من قيادات حركة فتح وأمناء سر وأعضاء الأقاليم والمكاتب الحركية، والمحافظين والمخاتير ورجال الإصلاح، وأعضاء من مجلس الأمناء والجامعة والعاملين، وحشد من وسائل الإعلام، وذلك في قاعة المرحوم هاني الشوا بالحرم الجامعي الشرقي للجامعة.وأكد احمد حلس في كلمته على ما يشكله القرار من محاولة تصفية للقضية الفلسطينية، وتهديد خطير للأمن في المنطقة، وانقلاباً على كافة المعاهدات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخرقاً للقرارات الدولية.وشدد حلس على أن وحدتنا الوطنية عامل أساسي ومهم من عوامل إسقاط خطة الضم، وأن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون في هذه اللحظات إلى رص الصفوف وتوحيد الموقف لمجابهة هذه الجريمة، وإبطال تنفيذها قبل فوات الأوان، والسعي لحشد موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال والإدارة الأميركية للتراجع عن سياسات الضم والاستيلاء وهضم الحقوق الفلسطينية.من جانبهم قال المشاركون في الندوة إن: "قرار الضم يأتي ضمن تنفيذ بنود صفقة القرن لاستكمال المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل فلسطين وتهجير سكانها، داعين لتحرك عربي مشترك عاجل لإفشال قرار الضم ومواجهته، وتبنى خطوات القيادة الفلسطينية وجهودها الرسمية بما يحقق أعلى درجات التفاعل الشعبي، مؤكدين على ضرورة الوقوف صفاً واحداً خلف رؤية القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس الرافض لخطة الضم وصفقة القرن ودعم مواقفه الوطنية ومساندته في تحدي قوى الشر".ودعوا إلى إبراز الأخطار التي تشكلها الخطة على المصالح الدولية وعلى حالة الاستقرار في المنطقة، مؤكدين ضرورة تعزيز الجبهات الوطنية الداخلية لخوض مواجهة قوية تكافئ خطورة خطة الضم، وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية على أساس برنامج وطني للمواجهة، وبما يسهم في تحقيق الوحدة وتفعيل عوامل القوة، معتبرين أن حجر الأساس في مواجهة المشروع الإسرائيلي هو مقاومة الشعب الفلسطيني وإسناد حق الشعب بخوض مواجهة شاملة مع الاحتلال، بما في ذلك المقاومة الشعبية الواسعة والمتواصلة.وتحدث خلال الندوة التي أدارها الدكتور محمد صلاح ابو حميدة، الاستاذ جمال البابا حول الاثار الجيوسياسية لمخطط الضم، فيما تناول الدكتور محمد ابو مطر مخطط الضم وفق القانون الدولي.واشتملت الندوة على فقرة لمحكمة صورية نظمها قسم القانون باللغة الانجليزية بجامعة الازهر، تحاكي الإجراءات القانونية في مواجهة قرار الضم بالمحاكم الدولية، والتي يشكل قرار الضم انتهاكاً لقراراتها، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية بموجب خطة الضم للقانون الدولي الإنساني، والتحرك لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية.