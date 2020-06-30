وزير إسرائيلي: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن للبدء بخطة الضم

نتنياهو وترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال زئيف إلكين، الوزير الإسرائيلي من حزب (ليكود) الحاكم في إسرائيل، إن تل أبيب لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن، للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.



وقال رداً على سؤال عما سيحدث يوم الأربعاء: "كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد هو الأول من يوليو فقد فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة".



وأضاف وزير التعليم العالي "اعتبارا من الغد ستبدأ الساعة تدق"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز) للأنباء.



ويزور مسؤولون أمريكيون إسرائيل في إطار جهود البيت الأبيض للتوصل إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على خطوة الضم كما هي موضحة في خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير.



وتدعو الخطة إلى بسط السيادة الإسرائيلية على 30% من أراضي الضفة الغربية.



وكان رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، كرر دعوته في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) (واي.نت) يوم الثلاثاء لإسرائيل بأن تحاول ضمان الدعم الفلسطيني والدولي لخطة ترامب قبل المضي قدما في خطوة الضم من جانب واحد.