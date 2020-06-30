رومانيا تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية





كما أكد الوزير الروماني على أهمية العودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أسس الشرعية الدولية، ورفضه لأية إجراءات أحادية الجانب، وضرورة احترام قوانين الشرعية الدولية.





وتمنى أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً فاعلاً في إقناع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وجاهزية بلاده في تسهيل ذلك إذا ما طلب منها هذا الأمر وكما حدث في الماضي.





كما عرّج الوزير إلى الموقف الروماني الرافض لنقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس، مشيراً الى الموقف الصّلب الذي أبداه الرئيس الروماني حيال هذه القضية.





كما وأكد رغبته في تطوير العلاقات الثنائية بين رومانيا وفلسطين خاصةً في أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة وفي تفعيل الاتفاقيات الموقعة.





هذا وقد وجه الدعوة للوزير المالكي لزيارة رومانيا عندما تسنح الفرصة لذلك.





وتطرق الوزيران إلى أوضاع بلادهما في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)، وأهمية استمرار إجراءات الوقاية الصحية.





وشكر الوزير المالكي نظيره الروماني على موقفه في الاجتماع الوزاري الأوروبي الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي والحديث باسم الدول الأوروبية في رفض الضم والإجراءات الأحادية الجانب، وضرورة الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي واحترامها من أجل التوصل إلى سلام في منطقة الشرق الأوسط.





كما وشكره على دعم رومانيا لـ (أونروا) مالياً، واستمرارها في تقديم المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات الرومانية.





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير خارجية رومانيا، بوغدان اوريسكو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، على موقف رومانيا الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وضمن الموقف الاوروبي الموحد، الذي أعلن عنه مؤخراً مسؤول السياسات والأمن في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل.