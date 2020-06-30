الشرطة: مصرع مواطنة بحادث سير دعس في ضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت مواطنة تبلغ من العمر 48 عاما من سكان بلدة جبع شرقي مدينة القدس المحتلة مصرعها بحادث سير دعس وقع في البلدة .



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن بلاغا وصل للشرطة يفيد بوقوع حادث سير دعس في بلدة جبع شرقي القدس وتحرك على الفور طاقم من خبراء حوادث السير في شرطة المحافظة إلى المكان وبالكشف عليه تبين ان مركبة عمومي قامت بدعس مواطنة بعد فقدان سائقها السيطرة عليها مما تسبب بإصابتها إصابة بليغة نقلت على اثرها الى مجمع فلسطين الطبي الا انها فارقت الحياة .



واكد انه تم توقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتحويله الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقة اصولا.