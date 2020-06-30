شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحامه بلدة العيسوية في القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحامه بلدة العيسوية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الثلاثاء، بين الشبان وقوات الاحتلال إثر اقتحامها لحي عبيد ببلدة العيسوية وإغلاقه شرق القدس المحتلة، اعتدت خلاله على عدة شبان في الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب محمود رمضان عبيد، والشاب نديم حربي عبيد، ونسيم عبيد، بعد أن قامت بحملة إزالة وتمزيق لصور الشهيد محمد سمير عبيد عن الجدران، في ذكرى استشهاده.

ويواصل الاحتلال تصعيد حملات اقتحاماته واعتقالاته واعتداءاته بحق بلدة العيسوية وأهلها شرق القدس المحتلة، وسط تصدى الشبان لدوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية.

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