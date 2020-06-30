قيادي بـ "حماس": إعلان كتائب الأقصى بالضفة العودة إلى العمل المُسلح مطلوب

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكقال القيادي في حركة (حماس)، إسماعيل رضوان: إن المطلوب في هذه المرحلة، مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، وليس تسليم السلاح له، مبينًا أن السلاح الفلسطيني، يجب أن يكون في أيدي المقاومة.وأوضح رضوان لـ "دنيا الوطن"، أن حركته، تؤيد كل دعوة لإعادة المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية، للعودة إلى العمل المُسلح، مطلوب، لأن الاحتلال لم ينتهِ عن الأرض الفلسطينية، كما أنه لا يعرف إلا لغة القوة، لذلك لا بد أن يكون هناك مواجهة شاملة مع هذا الاحتلال، وبكافة أشكال المقاومة، بما في ذلك المقاومة الشعبية، والمُسلحة.وأكد أن الاحتلال يرتدع من المقاومة الفلسطينية، لذلك تفعيلها في الضفة الغربية الآن مطلب وطني فلسطيني من الجميع، مبينًا أنه لا بد من تفعيل الخطة الوطنية، التي تم الدعوة إليها في قطاع غزة، بحضور الكل الفلسطيني ومكونات الشعب وفصائله.وأشار رضوان إلى أنه لا بد الآن من وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف به، وصولًا إلى تحقيق الوحدة، وبناء استراتيجية وطنية موحدة للمواجهة الشاملة، مضيفًا: "نحن نقول لن تمُر هذه الصفقة ولو على أرواحنا وأجسادنا".وختم رضوان حديثه، بالتأكيد على أن الأمة العربية والإسلامية، مطلوب منها دعم الموقف الفلسطيني الموحد، وتوفير شبكة أمان سياسي ومالي للشعب الفلسطيني، ووقف الهرولة للتطبيع مع عدو الأمة، وصولًا إلى ملاحقة قادة الاحتلال على المستوى الدولي، لارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.