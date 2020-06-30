مجدلاني: نثمن الدور والجهد السياسي الذي تبذله سويسرا مع مختلف الاأطراف الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، اليوم بمكتبه بمدينة رام الله، مع سفير سويسرا لدى دولة فلسطين، فيكتور فافريكا، آخر المستجدات السياسية والتطورات، وخاصة فيما يتعلق بعملية الضم لأراضي الدولة الفلسطينية.



وقال مجدلاني، نثمن الدور والجهد السياسي، الذي تبذله سويسرا مع مختلف الأطراف الدولية، الأمر الذي سيساهم ببلورة إجماع دولي ضاغط للتصدي لخطة الضم.



وتابع مجدلاني، أن خطة الضم التي تشكل مكوناً أساسياً من (صفقة القرن)، والهادفة لطمس الحقوق الوطنية لشعبنا، ومنع قيام دولة فلسطينية، والعمل على فصل قطاع غزة ، مما يتطلب من المجتمع الدولي، سرعة التحرك؛ لإنقاذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وأضاف مجدلاني، أن المصالحة شأن فلسطيني داخلي، والاحتلال هو المحرض والمستفيد من حالة الانقسام، والوحدة الفلسطينية مطلب استراتيجي فلسطيني.



ومن جانبه، أكد السفير السويسري، دعم بلاده لكافة الجهود الدولية الداعية لحل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن بلاده موقفها واضح من عملية الضم، التي تعتبرها انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.



وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات الدولية، بشار العزة.