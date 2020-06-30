أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ غداً الأربعاء والازمة المالية على جدول اعمالها

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تبدأ غداً الأربعاء في الأردن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (أونروا) بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ (أونروا) والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية على وحدة الربط الفيديو كونفرانس.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، ان اجتماعات اللجنة الاستشارية ستبدأ اعمالها صباح غد الاربعاء 1 تموز/ يوليو 2020 وتستمر لمدة يومين لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل (أونروا) والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها في ظل فيروس كورونا واستراتيجيتها لجمع التبرعات وبرنامج اصلاحاتها الى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ مبادرات الإدارة والحوكمة بالإضافة الى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة الصادرة في شهر تشرين الثاني للعام 2019 ومدى استجابة وكالة الغوث إليها.



ولفت الى أن اللجنة الاستشارية ستبحث الأزمة المالية لـ (أونروا) وخطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها والذي يزيد عن مليار دولار الى جانب التركيز على التقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية في 2020 والجهود المستمرة لوضع الأونروا على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ .



وأكد أبو هولي الذي يترأس وفد دولة فلسطين في اجتماعات اللجنة الاستشارية ان الوفد الفلسطيني والدول المضيفة للاجئين تعد خطة للتحرك المشترك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا).



وشدد على ان الوفد الفلسطيني سيؤكد على ضرورة التحرك لحشد الموارد المالية وتأمين الموازنات اللازمة لعمل البرامج الاعتيادية والطارئة بما في ذلك مواجهة فيروس (كورونا) المستجد خاصة مع ظهور حالات في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية مصابة في هذا الفيروس الذي سيشكل كارثة في حال عدم توفر الاموال اللازمة لـ (أونروا) لتمكينها من محاصرته، وعدم تفشيه داخل المخيمات.



يشار إلى أن وفد دولة فلسطين، الذي يترأسه أبو هولي، سيضم مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة رامي المدهون، ومدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن أحمد إسماعيل.