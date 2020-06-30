بيت لحم: إغلاق 42 محلاً تجارياً والشرطة تتفقد إجراءات السلامة بالأفران والصيدليات

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة وطواقم مديرية الصحة، اليوم 42 محلاً تجارياً، وذلك لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الصادر عن عطوفة محافظ محافظة بيت لحم في عدة مناطق من المحافظة، إضافة إلى جولة تفقدية بمرافقة طواقم مديرية الصحة، للتأكد من سلامة الإجراءات الوقائية في الأفران والصيدليات بمحافظة بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عدداً من ضباط وعناصر الشرطة، قاموا بجولة في محافظة بيت لحم بالشراكة مع طواقم مدرية الصحة بالمحافظة وتم إغلاق 42 محلاً تجارياً، تنوعت ما بين مصانع ومحال تموينية ومطاعم ومحلات دواجن وصالونات حلاقة، وذلك بناء على قرار الإغلاق الصادر عن محافظ بيت لحم، كامل حميد، والذي يهدف من خلاله إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة، هذا وقد تم تحرير عدد من التنبيهات النهائية من قبل طواقم الصحة لعدد من الأفران بسبب عدم التزام العاملين بها على أن يتم إغلاقها في حال عدم الالتزام في الأيام المقبلة.من جهته، ناشد العميد طارق الحاج، مدير شرطة المحافظة، المواطنين بالالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية، والتي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس الخطير، وعدم انتشاره وتفشيه وسط مجتمعنا الفلسطيني.