شؤون فلسطينية

المطران حنا: مطلوب من الرئيس الأمريكي الجديد إلغاء (صفقة القرن)

المطران حنا: مطلوب من الرئيس الأمريكي الجديد إلغاء (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
شارك المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، مساء أمس، في ندوة إلكترونية، تحدث فيها عدد من الحقوقيين الأمريكيين، الذين يمثلون عدداً من المؤسسات الحقوقية الأمريكية، المدافعة عن حقوق الإنسان، والمناصرة للقضية الفلسطينية.

وقد خاطبهم من القدس، موجهاً التحية لهم، حيث وضعهم في صورة ما يحدث في مدينتنا المقدسة، من استهداف للمقدسات والأوقاف، ولأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة تفاصيل حياتهم، وكل هذا يحظى بدعم ومؤازرة من الإدارة الأمريكية.

وأضاف حنا: إن الإدارة الأمريكية الحالية، ومن سبقها إنما هم شركاء في الجرائم، التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني، والتي وصلت ذروتها بإعلان ترامب المشؤوم عن (صفقة القرن) وعن نقل سفارة بلاده للقدس.

وأكد أن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس الأمريكي الجديد، إذا ما أراد أن يلعب دوراً إيجابياً في منطقة الشرق الأوسط، هو إلغاء (صفقة القرن) ونقل السفارة الأمريكية من القدس، مشيراً إلى أنه بات واضحاً أن ترامب لن يكون الرئيس القادم، وهذا خبر سار للفلسطينيين والعرب، ومن المفترض أن يكون خبراً ساراً للكثيرين من الأمريكيين، الذين يرفضون سياساته العنصرية، ووقاحته وعنجهيته الفريدة من نوعها.

وتمنى أن يكون الرئيس القادم، أكثر عقلانية وإنصافاً وعدلاً وإنحيازاً لقضايا العدالة، وهنا يكمن الدور الذي يجب أن تقوموا به أنتم فلا يجوز أن يبقى البيت الأبيض ساحة مفتوحة للوبي الصهيوني، وللمصالح الصهيونية، بل يجب أن يكون هنالك نفوذ أكبر لكم ولكل المؤسسات الحقوقية الداعمة لقضايا العدالة، ولأولئك الذين تصدوا للعنصرية في أمريكا خلال الأيام المنصرمة يجب أن يكونوا عاملاً ضاغطاً على البيت الأبيض، كي يغير من سياساته تجاه كثيرمن الشعوب بعالمنا، لا سيما شعبنا الفلسطيني.

وبين أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين والعرب لا تعتقد بأنه قد يكون هنالك تغيير جذري في السياسة الأمريكية بعد ترامب، وهم محقون في هذا الاعتقاد؛ لأن خبرتنا مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، كانت مريرة، ولكن يمكن أن يكون هنالك تغيير بفضلكم وبجهودكم وبنضالكم وسعيكم لإحداث تغيير في الساحة الأمريكية وفي الرأي العام الأمريكي، ونحن معكم في كل جهد يبذل في هذا الاتجاه، فأن يكون البيت الأبيض أسيرا للوبي الصهيوني، هذا ليس قدراً، وليس شيئاً لا يمكن تغييره، فكل شيء يمكن أن يتغير في هذا العالم، ونتمنى أن يكون التغيير عندكم نحو الأفضل، وليس نحو الأسوء، ونحن نعتقد بأنه لن يكون هنالك رئيس أمريكي أسوأ من ترامب.

وختم: من سيكون الرئيس الأمريكي القادم هذا أمر يقرره الأمريكيون بانتخابات ديمقراطية، وأنتم يجب أن يكون لكم دور في ذلك، كي يصل إلى البيت الأبيض، رئيس قادر على اتخاذ قرارات جريئة، وتصحيح أخطاء كارثية واعوجاجات دفع ثمنها الكثيرون في عالمنا لا سيما شعبنا الفلسطيني المظلوم الرازح تحت الاحتلال، والذي ما زال يناضل من أجل الحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة.

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