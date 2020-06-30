شؤون فلسطينية

البطش: ندعو الرئيس عباس للقدوم إلى قطاع غزة

البطش: ندعو الرئيس عباس للقدوم إلى قطاع غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
دعا خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للقدوم إلى قطاع غزة، لبناء رؤية استرتيجية وطنية جامعة؛ لمواجهة مخططات الاحتلال و(صفقة القرن) الأمريكية.

وقال البطش لـ"دنيا الوطن": إنه مطلوب عقد الإطار القيادي المؤقت، ودعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مبينًا أن الطريق لإسقاط (صفقة القرن)، وحماية الأرض الفلسطينية من التهويد، وفرض السيادة المزعومة عليها، تمُر أولًا بالفعل الميداني، واستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وأوضح، أن تنفيذ هذين الشرطين، يُنجح جهود الشعب الفلسطيني، في إسقاط الصفقة، ويمنع الاحتلال من ضم أراضي الأغوار الفلسطينية والضفة، ودون ذلك لن يقوم بهذا الواجب أحد، داعيًا الجميع؛ للمشاركة في يوم الغضب الوطني غدًا الأربعاء، والمشاركة كذلك في المسيرة الحاشدة بغزة.

وأشار البطش إلى أن هذه المسيرة، ستُعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني، في مواجهة الضم، وسرقة الأراضي بالأغوار والضفة، وستوجه هذه المسيرات، رسائل إلى العالم أجمع، أن الشعب الفلسطيني ضد (صفقة ترامب) ومشاريع تصفية القضية الوطنية.

 

أخبار ذات صلة

الأحمد: إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء قرار الضم وبعقد مؤتمر دولي

الأحمد: إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء قرار الضم وبعقد مؤتمر دولي

مجدلاني يحذر من خطة الاحتلال الهادفة لتضليل الرأي العام العالمي

مجدلاني يحذر من خطة الاحتلال الهادفة لتضليل الرأي العام العالمي

تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

بحضور حلس.. &#34;المكاتب الحركية&#34; بفتح تنظم ندوة سياسية حول مخطط جريمة الضم

بحضور حلس.. "المكاتب الحركية" بفتح تنظم ندوة سياسية حول مخطط جريمة الضم

وزير إسرائيلي: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن للبدء بخطة الضم

وزير إسرائيلي: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن للبدء بخطة الضم

رومانيا تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية

رومانيا تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية

الشرطة: مصرع مواطنة بحادث سير دعس في ضواحي القدس

الشرطة: مصرع مواطنة بحادث سير دعس في ضواحي القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحامه بلدة العيسوية في القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحامه بلدة العيسوية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الأحمد: إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء قرار الضم وبعقد مؤتمر دولي

الأحمد: إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء قرار الضم وبعقد مؤتمر دولي

مجدلاني يحذر من خطة الاحتلال الهادفة لتضليل الرأي العام العالمي

مجدلاني يحذر من خطة الاحتلال الهادفة لتضليل الرأي العام العالمي

بحضور حلس.. &#34;المكاتب الحركية&#34; بفتح تنظم ندوة سياسية حول مخطط جريمة الضم

بحضور حلس.. "المكاتب الحركية" بفتح تنظم ندوة سياسية حول مخطط جريمة الضم

رومانيا تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية

رومانيا تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع الشرعية الدولية

الشرطة: مصرع مواطنة بحادث سير دعس في ضواحي القدس

الشرطة: مصرع مواطنة بحادث سير دعس في ضواحي القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحامه بلدة العيسوية في القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحامه بلدة العيسوية في القدس

مجدلاني: نثمن الدور والجهد السياسي الذي تبذله سويسرا مع مختلف الاأطراف الدولية

مجدلاني: نثمن الدور والجهد السياسي الذي تبذله سويسرا مع مختلف الاأطراف الدولية

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ غداً الأربعاء والازمة المالية على جدول اعمالها

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ غداً الأربعاء والازمة المالية على جدول اعمالها

منوعات

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا &#34;واجعنا عليها&#34;

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا "واجعنا عليها"

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

عربي

الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

مصر تُعلن عن اكتشاف منجم للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

مصر تُعلن عن اكتشاف منجم للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

&#34;ليسوا أرقاماً&#34;.. (يونيسف): ستة ملايين طفل يعانون من استمرار الحرب بسوريا

"ليسوا أرقاماً".. (يونيسف): ستة ملايين طفل يعانون من استمرار الحرب بسوريا

تهديدات بالقتل تطال نائب كويتي

تهديدات بالقتل تطال نائب كويتي