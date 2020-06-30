البطش: ندعو الرئيس عباس للقدوم إلى قطاع غزة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكدعا خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للقدوم إلى قطاع غزة، لبناء رؤية استرتيجية وطنية جامعة؛ لمواجهة مخططات الاحتلال و(صفقة القرن) الأمريكية.وقال البطش لـ"دنيا الوطن": إنه مطلوب عقد الإطار القيادي المؤقت، ودعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مبينًا أن الطريق لإسقاط (صفقة القرن)، وحماية الأرض الفلسطينية من التهويد، وفرض السيادة المزعومة عليها، تمُر أولًا بالفعل الميداني، واستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.وأوضح، أن تنفيذ هذين الشرطين، يُنجح جهود الشعب الفلسطيني، في إسقاط الصفقة، ويمنع الاحتلال من ضم أراضي الأغوار الفلسطينية والضفة، ودون ذلك لن يقوم بهذا الواجب أحد، داعيًا الجميع؛ للمشاركة في يوم الغضب الوطني غدًا الأربعاء، والمشاركة كذلك في المسيرة الحاشدة بغزة.وأشار البطش إلى أن هذه المسيرة، ستُعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني، في مواجهة الضم، وسرقة الأراضي بالأغوار والضفة، وستوجه هذه المسيرات، رسائل إلى العالم أجمع، أن الشعب الفلسطيني ضد (صفقة ترامب) ومشاريع تصفية القضية الوطنية.