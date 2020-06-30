محافظ سلفيت يستنكر مصادرة الاحتلال لأراضٍ من بلدتي رافات والزاوية

استنكر اللواء د. عبد الله كميل، محافظ سلفيت، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مصادرة مئات الدونمات من أراضي بلدتي رافات والزاوية في محافظة سلفيت، بهدف توسعة الكسارات ومقالع الحجر، التي اقتطعتها دولة الاحتلال لصالح شركات استثمارية ألمانية.





وأكد كميل، أن إسرائيل بهذا السلوك العنجهي، تضرب بعرض الحائط كل الاعتبارات، وخاصة البيئية والدمار الناجم عن هذه الكسارات والمقالع؛ مطالباً في ذات الوقت الحكومة الألمانية بتحمل مسؤولياتها، ومنع هذه الشركات من التمادي والتواطؤ مع الاحتلال بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية في المحافظة، لصالح التوسع الاستيطاني بدون أي حق.





ودعا كميل، مؤسسات المجتمع الدولي؛ للتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية بحق كل ما هو فلسطيني على الأض، لما لها من أثر سلبي وخطيرعلى الواقع البيئي، وما تخلفه من أضرار كبيرة على حياة الأهالي، كما أنها تمهد لضم هذه المناطق إلى الكيان الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنهذا وأصدر محافظ سلفيت، تعليماته لجهات الاختصاص في المحافظة؛ لمتابعة هذا الموضوع قانونياً، بالتنسيق مع المجالس البلدية والقروية والمؤسسات ذات العلاقة؛ داعياً المواطنين وأصحاب هذه الأراض، للتمسك بها، والعمل على استصلاحها، وتوفير ما يلزم للمتابعة القانونية.