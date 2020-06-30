يفيموف: روسيا تعمل مع اللجنة الرباعية الدولية لعقد المؤتمر الدولي للسلام

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رام الله - دنيا الوطن

بحث السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مع كل من المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، لدى سوريا، السفير الكسندر يفيموف، والقائم بالأعمال المصري، محمود عمر، كل على حدة، آخر المستجدات المتعلقة بنية إسرائيل ضم أراضي فلسطينية.



ووضع عبد الهادي، الجانبن بصورة مجمل التطورات السياسية في فلسطين، خاصة ما يتعلق بمخطط "الضم" الإسرائيلي لأراض فلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة.



وشدد عبد الهادي على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مستمرة بموقفها في حل كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططات الضم، مؤكداً بأن قيام إسرائيل بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، لن يجلب الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن الضم يعني نهاية الحل التفاوضي، وتحمل إسرائيل لجميع المسؤوليات كسلطة احتلال.



كما أشار عبد الهادي إلى ضرورة مضاعفة الجهود العربية والدولية؛ لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وتابع: إن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ملتف خلف قيادته الشرعية، الممثلة بالرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وسيقاوم هذا الاحتلال، مضيفاً: إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى موقف عربي ودولي صارم، تجاه الاحتلال، يحقق له العدالة من خلال إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ودعا عبد الهادي، روسيا بصفتها عضواً في اللجنة الرباعية الدولية، ولما لها من ثقل دولي إلى تجديد المساعي بعقد مؤتمر دولي للسلام، يقوم على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومباردة الرئيس محمود عباس، للسلام.



من جانبه، أكد السفير الروسي على رفض بلاده لمخطط الضم، مشيراً إلى أنه في حال إقدام إسرائيل على الضم، ستضع المنطقة في حالة صراع وتوتر دائم، وتضرب أسس عملية السلام المبنية على الشرعية الدولية، مضيفاً: حل القضية الفلسطينية، أصبح ضرورة إقليمية ودولية؛ لإنقاذ المنطقة من الفوضى.



كما أكد أن بلاده تدعم مبادرة الرئيس محمود عباس، للسلام، كما أن روسيا تعمل مع اللجنة الرباعية الدولية؛ لعقد مؤتمر دولي للسلام، يقوم على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، متابعاً: إن بلاده تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في الحصول على الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



وبدوره، أكد عمر على دعم جمهورية مصر، لموقف الرئيس محمود عباس، الرافض لقرار الضم، وإن بلاده ترفض أي مساع للاحتلال لضم أي جزء من أراضي فلسطين، وتعارض أي إجراءات أحادية الجانب، تلحق الضرر بالاستقرار والسلام، مؤكداً بأن القضية الفلسطينية، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، لحين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



كما جدد عمر موقف مصر الثابت "تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها الدائم إلى جانبه، ودعم خياراته، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسير بالمنطقة إلى الصراع، في حال اتخاذ قرار الضم.



وأضاف: مصر تدعم كافة الجهود الداعية لدفع عملية السلام، وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.