وزارة الاقتصاد تُقرر اعتماد تعرفة حماية جمركية لأغطية المناهل المستوردة

قررت وزارة الاقتصاد الوطني، اعتماد تعرفه حماية جمركية على أغطية المناهل المستوردة.



وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أنه تقرر اعتماد التعرفة الجمركية، حسب قطر المنهل والضغط والوزن.



وأشارت الإدارة إلى أنه تم التأكيد على الورش المحلية المنتجة لأغطية المناهل المسكوبة، الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لأغطيه المناهل ومجاري الأمطار المصنعة من الحديد الزهر، وطباعة اسم ومواصفات المنتج على الوجه العلوي.



ونوهت الى أن القرار، جاء بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (48) المنعقدة بتاريخ 16/06/2020 ، وتوصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها رقم (19) المنعقدة بتاريخ 10/06/2020.

رام الله - دنيا الوطن