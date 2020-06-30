حركة الأحرار: جاهزون بكل ما نملك من مقاومة لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي

خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار

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خاص دنيا الوطن- صلاح سكيك

أكد ياسر خلف، الناطق باسم حركة الأحرار، أن فصائل المقاومة الفلسطينية جاهزة، بكل ما تملكه من قوة؛ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لأن المقاومة وجدت من أجل حماية الشعب الفلسطيني، وحقوقه ومقدساته.



وقال خلف لـ"دنيا الوطن": إن المقاومة لن تتوانى ولا في أي لحظة عن تقديم كل ما يلزم في سبيل لجم عربدة الاحتلال وعدوانه، بما في ذلك مشروع الضم و(صفقة القرن).



وأوضح، أنه رغم كل الجهود الوطنية الفلسطينية، لا تزال السلطة تُغرد خارج السرب، وتتمسك بالتنسيق الأمني، الذي يُمثل ضوءًا أخضر للاحتلال، لممارسة عدوانه ولا تزال عين السلطة على المفاوضات، التي أضرت بالقضية الفلسطينية، وبالتالي مطلوب منها وعلى الفور، رفع يدها الثقيلة عن الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولتأخذ الضفة الغربية دورها في مقاومة الاحتلال، لأنها ساحة التأثير الحقيقي على الاحتلال.



وذكر خلف، أن المطلوب لمواجهة (صفقة القرن)، ومشروع الضم، وضع استراتيجية تستثمر كل نقاط القوة لدى الشعب الفلسطيني، على الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي، وخاصة الشعبي والعسكري، على اعتبار أن المقاومة هي السبيل الوحيد للجم الاحتلال، وإسقاط (صفقة القرن) ومشروع الضم.



وأشار إلى أنه لا بد للجميع، أن يتكاتف؛ لمواجهة هذه المشاريع وفي كل المناطق، سواءً في الضفة أو غزة أو القدس أو أراضي 48 أو الخارج؛ من أجل تشكيل جبهة فلسطينية عريضة، تتكامل مع جهود الأمة، في دعم الشعب الفلسطيني ونضالاته، لمواجهة الاحتلال ومخططاته، وكذلك العربدة الأمريكية.