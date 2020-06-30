لا إصابات جديدة بـ (كورونا) في قطاع غزة





وفيما يلي التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) (باللغتين العربية والإنجليزية)

وأفادت الصحة في تصريحها اليومي، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12645عينة، منها 12573عينة سلبية و72 عينة إيجابية.