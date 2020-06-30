لا إصابات جديدة بـ (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 48 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية لفحص فيروس (كورونا)، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة.
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 48 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية لفحص فيروس (كورونا)، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة.
وأفادت الصحة في تصريحها اليومي، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12645عينة، منها 12573عينة سلبية و72 عينة إيجابية.
وفيما يلي التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) (باللغتين العربية والإنجليزية)
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