الإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي لعدم كفاية الأدلة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن وزير المالية السابق، رافع العيساوي، مؤقتاً، لعدم كفاية الأدلة.



وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه لجهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه".



وبين المركز، أنه "بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا، هو إفادة أحد المتهمين، الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب، لذا صدر قرار بالإفراج عنه، وغلق الدعاوى بحقه مؤقتاً عملاً بأحكام المادة (130/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".



وتابع: "أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى، حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه، وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعداً لإجراء محاكمته عنها مجدداً عملاً بأحكام المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث ستدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى، وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية، بحضور المتهم ومحامي عنه، والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".