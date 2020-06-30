شؤون فلسطينية

صحة غزة: معاناة يتكبدها المرضى جراء تفاقم نقص الأدوية

صحة غزة: معاناة يتكبدها المرضى جراء تفاقم نقص الأدوية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرالدكتور علاء حلس، مدير دائرة صيدلة المستشفيات، من التداعيات الصعبة، جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، والمعاناة الحقيقية التي يتكبدها المرضى، مضيفاً: أن المستشفيات تفتقر إلى 226 صنفاً من الأدوية، وهو ما يمثل 44% من القائمة الأساسية، فيما بلغ النقص في المستهلكات الطبية 256 صنفاً بنسبة 30% من القائمة الأساسية.

وأضاف حلس، أن هناك خدمات أساسية، تأثرت بشكل مباشر، جراء هذه الأزمة المتفاقمة، منها: خدمات الأورام، وصحة الام والطفل، والكلى، ومرضى الثلاسيميا، والهيموفيليا، والعيون، وخدمات القلب والقسطرة، والحليب العلاجي.

ودعا حلس كافة الجهات المعنية إلى الإسراع في توفير الأدوية والمستهلكات الطبية، التي تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها.

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