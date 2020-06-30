برسالة لـ"نتنياهو"..ضباط كبار: حان الوقت لضم الضفة ولا مجال للعودة إلى الوراء





وقال الضباط في "الحركة الأمنية": "حان الوقت لتطبيق الضم"، محذرين من العودة إلى الوراء في هذه المرحلة، مما سيشجع الضغط المتزايد على إسرائيل؛ للقيام بمزيد من التنازلات التي من شأنها أن تعرض إسرائيل وأمنها للخطر".





وادّعوا أن هذا الوقت تاريخي لإظهار القيادة والحكمة والبصيرة والشجاعة، بتطبيق السيادة في غور الأردن، وتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.







رام الله - دنيا الوطنوجه ضباط كبار سابقون في إسرائيل، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.