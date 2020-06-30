العالول يؤكد أهمية لجم العدوان والانتهاكات الإسرائيلية خاصة مخططات الضم

أكد نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، أهمية لجم العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وفي المقدمة منها قرار ضم أراض من الضفة الغربية، وغور الأردن.



وقال خلال لقائه ممثلة كندا لدى دولة فلسطين روبين ويتلوفر، في مكتبه بمدينة رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء: إن قرار الضم الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال، إنما يأتي في إطار تقويض عملية التسوية، ويُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وإغلاقاً لكل الفرص؛ لاستمرار عملية التسوية، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.



وثمن العالول، مواقف كندا، التي عبر عنها رئيس الوزراء جاستين ترودو، الرافضة لخطة الضم.



بدورها، عبرت ويتلوفر عن موقف بلادها الداعم لمبدأ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها في كافة المجالات، مجددة التأكيد على موقف بلادها الرافض لخطة الضم الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطن