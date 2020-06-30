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شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الأوقاف يفتتح بئراً للمياه على أرض الوقف في بلدة العوجا

وكيل وزارة الأوقاف يفتتح بئراً للمياه على أرض الوقف في بلدة العوجا
رام الله - دنيا الوطن
أفتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب،
بئراً للمياه على أراض الوقف في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، بحضور المحافظ، جهاد أبو العسل، والوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ورئيس بلدية العوجا، صلاح أبو ستة، ومدير عام الأملاك الوقفية، محمود حمد، وعدد من
ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

كما قام الوفد بتفقد العديد من الأراضي والمشاريع الوقفية المعتدى عليها من قبل المستوطنين، والمهددة بالمصادرة والمحاذية للمستوطنات، والتي ازدادت بعد مساعي الحكومة الإسرائيلية ضم أراضٍ في الأغوار.

وأشار أبو الرب، إلى أن وزارة الأوقاف، ومن خلال الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ستعمل على رفع القضايا في المحاكم ضد اعتداءات المستوطنين على أراضي وأملاك الوقف، مبيناً أن أغلب المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، هي أراض وقفية مؤجرة للمستثمرين في المجال الزراعي، وأن هذا الإجراء الإسرائيلي، يهدف إلى ضرب القطاع الاقتصادي والاستثمارات الفلسطينية في المجال الزراعي.

وشدد أبو الرب، على أن وزارة الأوقاف، مصممة على تطوير هذه الأراضي واستثمارها والاستمرار باستغلالها، الاستغلال الأمثل من خلال التعاون مع جميع الجهات لإحيائها وحمايتها من المصادرة.

بدوره، أكد المحافظ أبو العسل، على الجهود التي تبذلها الحكومة؛ لتعزيز صمود الفلسطينيين في الأغوار، وعلى استعداد المحافظة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة للمزارعين والمستثمرين بالأراضي الوقفية.

وأوضح مدير عام الأملاك الوقفية، محمود حمد، أن افتتاح هذا البئر من قبل أحد المستثمرين، سيسهم في إمداد الكثير من المزارعين بالماء في ظل منع سلطات الاحتلال حفر آبار جديدة في هذه الأراضي.

وبين حمد، أنه تم حفر البئر على عمق 135 متراً، ويضخ 100 كوب ماء في الساعة، وأنه يجري الآن حفر بئر آخر في موقع آخر بعمق أكبر لإمداد آلاف الدونمات الزراعية بالماء.

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