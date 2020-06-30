طواقم بلدية النصيرات تُنفذ جولات تفتيش للحفاظ على الصحة العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت طواقم التفتيش والمتابعة في بلدية النصيرات، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، جولات وزيارات ميدانية، شملت أصحاب محلات بيع اللحوم والمجمدات والأسماك والخضروات، بهدف التأكد من سلامة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الصحة العامة.



ووجّهت الطواقم أصحاب المحلات إلى آلية التخلص الصحيحة من المخلفات، وذلك من خلال وضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، ومن ثمّ نقلها إلى الحاويات، والحفاظ على بيئة جميلة خالية من الملوثات.



وفي سياق منفصل، واصل قسم الصحة والبيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والمباحث، أعماله التفقدية للشاليهات السياحية، بهدف التأكد من مدى سلامة المياه، ونسبة الكلور المناسبة فيها، وإضافة مواد التعقيم اللازمة، كما تمت مخالفة وإخطار أصحاب الشاليهات غير الملتزمة، لتصويب أوضاعها.