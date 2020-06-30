طائرة ركاب تجري رحلات جوية اختبارية في درجات الحرارة العالية في شينجيانغ

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت طائرة الركاب الكبيرة من طراز C919 والتي طورتها الصين محليا رحلات جوية اختبارية في درجات الحرارة العالية في مدينة توربان المعروفة باسم "أرض النار" والواقعة في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين.



ووصلت الطائرة الاختبارية الى توربان يوم الأحد، حيث ستستمر الاختبارات لمدة شهر واحد.



وقرر فريق الرحلات الجوية الاختبارية من شركة الطائرات التجارية الصينية التي صنعت الطائرة C919 باجراء الاختبارات وجمع بيانات الأداء في مطار توربان بعد تحليل تقارير عن الأرصاد الجوية في المطارات في أنحاء البلاد، حسبما ذكر وانغ لي في، مدير مكتب مراقبة السلامة والجودة لمطار توربان.



وتشتهر توربان بمناخها الصحراوي القاسي خاصة صيفها شديد الحرارة. وخلال الفترة ما بين يوليو وأغسطس، يتجاوز متوسط درجة الحرارة هناك 38 درجة مئوية.



وأجرت الطائرة C919 أول رحلة جوية لها بالنجاح خلال عام 2017. وبدأت الطائرة الآن رحلات جوية اختبارية مكثفة من مختلف المطارات من أجل ضمان أن أداءها يمكن أن يفي بمعايير الصلاحية للطيران.