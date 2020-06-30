أكثر من ثمانية ملايين شخص في بكين يتلقون اختبارات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت سلطات بكين يوم الأحد أن ما يقرب من 8.3 مليون من سكان بكين تلقوا اختبارات الحمض النووي حتى ظهر يوم الأحد منذ عودة ظهور حالات إصابة محلية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وقال تشانغ تشيانغ نائب رئيس دائرة التنظيم بلجنة

الحزب الشيوعي الصيني لبلدية بكين، إن نتائج الاختبارات التى أجريت على حوالي 7.69 مليون شخص تم الحصول عليها حتى الآن.



وأوضح تشانغ أنه تم توسيع قدرة الاختبار اليومية في

المدينة إلى 458 ألف عينة من 40 ألفا يوم 11 يونيو.



وفي الفترة بين يومي 11 و28 يونيو الجاري، أبلغت بكين

عن 318 حالة إصابة محلية مؤكدة بكوفيد-19، بعد أن شهدت المدينة 57 يوماً بدون تسجيل حالات منقولة محلياً.