البطش: لا ينبغي أن يمنعنا الانقسام من مواجهة (الضم).. علينا النزول للشارع



ودعا البطش خلال مؤتمر لتجمع النقابات المهنية في قطاع غزة؛ رفضًا لخطة الضم، لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، بسحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء أوسلو، ووقف كل أشكال التعامل مع الاحتلال والإدارة الأمريكية، وعقد لقاء يجمع الأمناء العامين للفصائل؛ لتحقيق الوحدة، ومواجهة هذه المخططات.



وطالب بتعبئة وطنية شاملة بين مكونات شعبنا والعربي والإسلامي، مشدداً على ضرورة التمسك برفض خطة الضم، ورفض الإجراءات، والوحدة في مجابهتها، وإن لم نتحرك نحن لن يضحي أحد غيرنا.



وقال: تُمارس على شعبنا اليوم، سياسة التجويع الممنهج؛ لدفعنا إلى القبول بـ (صفقة القرن) ولذلك علينا التمسك بالوحدة؛ لمواجهة هذه الخطة، مشيراً إلى أن الضم الإسرائيلي في جوهره، هو فشل لمشروع التسوية السياسية، ووضع حد لوهم الدولتين.



وأشار إلى أن المطلوب من النقابات، أن تنبري إلى مشاريع التعبئة العامة، وتشكيل لجان؛ كي تلاحق هذا الكيان وتحاسبه على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، اليوم الثلاثاء: إن أولى خطوات مواجهة الضم، هي الوحدة في الميدان، ولا ينبغي أن يمنعنا الانقسام من مواجهة هذه المؤامرات والخطط الإسرائيلية، ويجب أن نحمي أرضنا من السرقة والتهويد، وهذا يستدعي النزول إلى الشارع.