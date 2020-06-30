نادي الأسير: الأسير إسلام وشاحي يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من عام

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام وثلاثة شهور، عزل الأسير إسلام وشاحي (38 عاماً)، من جنين.



وأوضح نادي الأسير، أن الأسير وشاحي، يقبع في عزل سجن (أوهليكدار- بئر السبع)، ومنذ ثلاثة شهور، لم تتمكن عائلته من الاطمئنان عليه، مع وقف زيارات المحامين، كجزء من جملة الإجراءات المرتبطة بالوباء، والتي أعلنت عنها إدارة سجون الاحتلال في شهر آذار/ مارس الماضي، والتي ساهمت فعلياً في مضاعفة مستوى العزل، الذي يتعرض له الأسرى.



وفي السياق، أشار نادي الأسير إلى أن الأسير المعزول انفرادياً، يُحرم تلقائياً من زيارة العائلة، وتُشكل زيارة المحامي له الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي، علماً أن إدارة السجون، سمحت مؤخراً للمحامين بإجراء زيارات للأسرى، بعد أن توقفت قرابة الثلاثة شهور.



ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة سجون الاحتلال، أصدرت خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، أمراً جديداً يقضي بتمديد عزل الأسير وشاحي، وهو الأمر الخامس، الذي يصدر بحقه منذ تاريخ عزله، ومدته ستة شهور.



يذكر، أن الأسير وشاحي والمحكوم بالسجن لمدة (19) عاماً، تعرض لاعتداء وحشي على يد قوات القمع، في شهر آذار/ مارس 2019 في سجن (النقب الصحراوي)، وأدى إلى إصابته بكسور وكدمات وجروح، وذلك إثر عملية قمع نفذتها إدارة السجون في حينه، وكانت الأشد عنفاً منذ سنوات، خلالها أصيب العشرات من الأسرى.



هذا، وتطالب سلطات الاحتلال، بإضافة حكم جديد على حكم الأسير وشاحي، على أن يكون الحكم أكثر من عشر سنوات.