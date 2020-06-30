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دولي

ترامب يصف ميركل بـ"الغبية" وتيريزا ماي بـ"الحمقاء"

ترامب يصف ميركل بـ"الغبية" وتيريزا ماي بـ"الحمقاء"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت شبكة (CNN) الإخبارية الأميركية، مجموعة شروح لمكالمات، أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع زعماء عالميين، وأشارت إلى أنه لطالما كان يهاجم النساء، بحسب معلومات استقتها الشبكة من مصادر مطلعة.

وقالت (CNN): إن ترامب قال لميركل خلال مكالمة إنها "غبية" لأنها خاضعة للنفوذ الروسي، كما وصف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، بأنها "حمقاء" لأسلوب تعاملها مع (بريكسيت).

واعتبر مسؤولون، نقلت عنهم الشبكة، أن أسلوب ترامب في التعامل مع ميركل وماي، كان فيه بعض السادية.

وذكر التقرير، أن بعض رؤساء الدول أيضاً، لم يسلموا من هجوم ترامب، ومحاولاته للاستهزاء بهم، ومن بينهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

وذكر التقرير، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان أكثر المتصلين بترامب (مرتين في الأسبوع) وكان يتصل به مباشرة بناء على تعليمات الرئيس الأميركي.

كما ذكر التقرير، المكالمات بين ترامب وبوتين، وقال: إن الرئيس الأميركي، أخبر بوتين، عزمه سحب القوات من أفغانستان دون أن يتطرق لأنباء عن "المكافآت الروسية المزعومة لمسلحي طالبان".

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