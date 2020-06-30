داخلية غزة تُحذر مجدداً من استخدام السلاح خارج إطار القانون

جانب من الفعالية

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، كلّ من يستخدم السلاح خارج إطار القانون، المدنيين أو العسكريين على حدٍ سواء، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم؛ بهدف حماية مجتمعنا من العبث، الذي يُزهق الأرواح، ويُبدد حالة السكينة والأمن العام.



وأفاد الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إن استخدام السلاح في الشجارات، وإطلاق النار في المناسبات المختلفة، جريمة يعاقب عليها القانون، ولن نتهاون مع مرتكبيها.



وكشف البزم، أن الشرطة والأجهزة الأمنية، بدأت بتكثيف إجراءاتها لضبط المُخالفين، وإحالتهم للنيابة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.