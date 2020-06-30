النقل والمواصلات بغزة تُقدم تسهيلات لشركات الباصات والحافلات العمومية

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رام الله - دنيا الوطن

بجهود حثيثة من وزارة النقل والمواصلات مع الجهات المعنية، خاصة وزارة المالية، تمت الموافقة على أن تقوم وزارة المالية بتغطية رسوم الترخيص، وكرت السير والسجل التجاري والدفاع المدني، لستة شهور من العام الحالي، بسبب تعطل الباصات في ظل جائحة (كورونا) شريطة تسديد الشركات، رسوم الترخيص عن الفترات السابقة.



كما تمت الموافقة على إعادة تشغيل الباصات للمناسبات والأفراح، بما فيها تشغيل ونقل موظفي الحكومة بغزة، بدءاً من الأول من شهر تموز/ يوليو، وفق شروط الصحة والسلامة، التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة في ظل جائحة (كورونا).